"Английская Премьер-лига – это лучшая лига в мире. По крайней мере, для меня. Поэтому я думаю, что Миколенко сделал именно то, что нужно.

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Теперь ему нужна адаптация. Это самая трудная лига в мире. Там нужно минимум полгода, чтобы адаптироваться – это не чемпионат Украины. Поэтому ему где-то сейчас, может, и тяжело. Но я почему-то в нем уверен, что он там сможет заиграть", – сказал Ротань в комментарии YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Напомним, Миколенко после переезда в Англию провел один поединок в Премьер-лиге и два – в Кубке. Результативными действиями наш земляк пока не отличался.

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