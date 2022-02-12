"Англійська Прем’єр-ліга – це найкраща ліга у світі. Принаймні для мене. Тому я гадаю, що Миколенко зробив саме те, що потрібно.

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Зараз йому потрібна адаптація. Це найважча ліга у світі. Там треба мінімум півроку, щоб адаптуватись – це не чемпіонат України. Тому йому десь зараз може і важко. Але я чомусь у ньому впевнений, що він там зможе заграти", – сказав Ротань у коментарі YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Нагадаємо, Миколенко після переїзду в Англію провів один поєдинок у Прем'єр-лізі та два – у Кубку. Результативними діями наш земляк поки не відзначався.

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