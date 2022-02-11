"Очень переживал за Супрягу в последнем матче, но знаю, что это была тактическая замена от тренера. Надо было сменить немного игру. Я уже немного успокоился.

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Переживаю за эмоциональное состояние Владислава, потому что оно у него не самое лучшее. Он каждую игру хочет играть, плюс сказывается то, что он не может забить. Гол придал бы ему сил и эмоционального всплеска. Ему нужно немного успокоиться – "step by step" и потихоньку выходить на этот уровень", – сказал Ротань в комментарии YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Напомним, Супряга неудачно дебютировал в матче 24-го тура Серии А с Сассуолло. Представитель Динамо заменил на 36-й минуте травмированного Габбьядини, однако своей игрой не впечатлил Джампаоло и покинул поле уже в начале второго тайма.

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