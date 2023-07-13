"Ротань уже в клубе, вместе со штабом, все работают. Сборы у нас на базе в Александрии. Полей хватает. Спарринги играем с украинскими командами. Многое вам не расскажу, мы и спарринги сейчас свои не транслируем, это пожелание тренерского штаба.

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Руслан Петрович сейчас полностью погрузился в работу Александрии. Идет рабочий процесс, подготовка к чемпионату, и настроение такое же. Я не вижу крайностей, ни опустошения, ни эйфории.

Относительно задач... Мы в каждом чемпионате работаем над попаданием в еврокубки. Перед началом сезона будет встреча президента с тренерским штабом и командой, задачи будут обсуждаться конкретнее. Но борьба за самое высокое место – наш приоритет", – цитирует Китаева FanDay.

Напомним, прошлый сезон Александрия завершила на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ, в последнем туре пропустив в еврокубки Ворсклу.

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