"Ротань уже в клубі, разом зі штабом, усі працюють. Збори у нас на базі в Олександрії. Полів вистачає. Спаринги граємо з українськими командами. Багато чого вам не розповім, ми й спаринги зараз свої не транслюємо, це побажання тренерського штабу.

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Руслан Петрович зараз повністю поринув у роботу Олександрії. Йде робочий процес, підготовка до чемпіонату, і настрій такий самий. Я не бачу крайнощів, ні спустошення, ні ейфорії.

Щодо завдань... Ми у кожному чемпіонаті працюємо над потраплянням до єврокубків. Перед початком сезону буде зустріч президента з тренерським штабом та командою, завдання обговорюватиметься конкретніше. Але боротьба за якнайвище місце – наш пріоритет", – цитує Кітаєва FanDay.

Нагадаємо, минулий сезон Олександрія завершила на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, в останньому турі пропустивши у єврокубки Ворсклу.

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