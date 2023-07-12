Рыбалка официально покинул Александрию – экс-хавбек Динамо был отстранен от первой команды
Команда Руслана Ротаня продолжает перекраивать состав перед стартом нового сезона.
Украинский полузащитник Сергей Рыбалка покинул Александрию, сообщает официальный сайт "горожан".
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Причины расторжения контракта, который действовал до 30 июня 2024 года, не сообщаются. Ранее футболиста без объяснения причин отстранили от тренировок с основой.
Напомним, за Александрию Рыбалка дебютировал 7 августа 2021 года в дуэли против Шахтера (1:2). В общем, сыграл за "горожан" 40 матчей, в которых забил 4 мяча. Еще один поединок провел в Кубке Украины (1 гол). Transfermarkt оценивает 33-летнего хавбека в 300 тысяч евро.
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