"Было интересно и приятно наблюдать за молодежкой. Именно за игрой. И я слышал, что многим игра понравилась. Попадание в полуфинал не выглядело случайным достижением. Знаю, результат с Испанией многих огорчил. Но команда играла в свою игру.

"Где сегодня все те, кто хейтил Ротаня?": Селезнев вступился за своего кума, сравнив его с Ребровым

Однозначно, что игра нашей сборной была замечательной. Это лучше, чем поставить автобус и отстоять против Испании в обороне все 90 минут. Мы любим футбол не только за результат, но и за саму игру? От футбола нужно 90 минут получать удовольствие. А не мучения, а потом победа 1:0.

Олимпиада – это мировой уровень. Об этом никто еще не говорил в клубе. Компромисс будет найден. Пока что не готов говорить, каким именно он будет. Конечно, это очень престижно, если клубный тренер будет представлять страну на Олимпиаде. И это большой опыт для специалиста", – цитирует Китаева FanDay.

"Гордимся первой в истории Украины путевкой на Олимпиаду": Ротань подвел итоги выступления на Евро-2023

Напомним, что Украина впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх 2024 года. Путевку завоевала молодежная сборная, и УАФ утвердила Руслана Ротаня тренером на олимпийский цикл. К слову, футбольный турнир Олимпиады в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, когда клубы завершают подготовку к старту нового сезона. Отпускать игроков и тренеров на Олимпиаду клубы не обязаны, поскольку турнир проходит не под эгидой ФИФА.