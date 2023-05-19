Дисциплинарный комитет УАФ принял решение о резонансных событиях в перенесенном матче 1-го тура УПЛ между Александрией и СК Днепр-1.

Игра прошла 11 мая. В середине первого тайма главный арбитр встречи Ярослав Козык назначил неочевидный пенальти в пользу днепровцев. Это спровоцировало конфликт между скамейками запасных команд.

Ротань послал арбитра, показавшего ему красную – полное видео конфликта после скандального пенальти для СК Днепр-1

Потасовка и ссора были довольно горячими. Руслана Ротаня и помощника Александра Кучера, Вадима Комардина, удалили. Также "отличился" Пеглоу, пытавшийся ударить наставника Александрии.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Ротаня и Комардина дисквалифицировали на три матча. Правда, реальная дисквалификация распространяется только на одну игру, на другие – условно. Пеглоу наказали гораздо серьезнее. Бразильца забанили на 4 матча (один условно). Кроме того, оба клуба заплатят по 20 тысяч гривен штрафа.