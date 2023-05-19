Дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо резонансних подій в перенесеному матчі 1-го туру УПЛ між Олександрією та СК Дніпро-1.

Гра відбулася 11 травня. В середині першого тайму головний арбітр зустрічі Ярослав Козик призначив неочевидний пенальті на користь дніпрян. Це спровокувало конфлікт між лавами запасних обох команд.

Ротань послав арбітра, який показав йому червону – повне відео конфлікту після скандального пенальті для СК Дніпро-1

Штовханина і сварка були доволі гарячими. Руслана Ротаня та помічника Олександра Кучера, Вадима Комардіна, вилучили. Також "відзначився" Пеглоу, який намагався вдарити наставника Олександрії.

Як повідомляє прес-служба УАФ, Ротаня й Комардіна дискваліфікували на три матчі. Щоправда, реальна дискваліфікація поширюється лише на одну гру, на інші – умовно. Пеглоу покарали значно серйозніше. Бразильця забанили на 4 матчі (один умовно). Окрім того, обидва клуби заплатять по 20 тисяч гривень штрафу.