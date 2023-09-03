"Поражение принимаем, но считаю, что счет не по игре. Мы явно не заслуживали этого поражения. Считаю, что этот матч был бы ярче, если бы наше дорогое судейство не влезало в матчи и работало хотя бы одинаково в отношении обеих команд.

Третья победа Ворсклы подряд в видеообзоре матча с Александрией

Убежден, что пенальти в ворота Александрии был – нет никаких сомнений. И в ворота Ворсклы пенальти был. Если ты последовательный, то должен делать свое дело. Когда ты находишься в пяти метрах от эпизода, слышишь этот звук, который слышал весь стадион, а судье, извините, что-то в ухо влетело и он это не слышит.

Поэтому это проблема для украинского футбола. Я повторюсь: наша страна не будет набирать очки на евроарене, если футболом будут владеть эти ребята со свистками. Давайте начинать футбол с команд, чтобы было удовольствие. Давайте играть в футбол и вытягивать наш футбол, чтобы на евроарене были играющие команды, чтобы мы набирали очки.

Если это будет повторяться от матча к матчу, если нашим футболом будут владеть судьи, то это проблема для всего футбола. Это проблема нашего будущего. Когда настоящий профессионал выходит на футбольное поле – он делает свое дело, то, что просит от него тренерский штаб. Футболисты бьются за результат. Есть последовательность.

Если ты вышел судить матч, то должен быть последовательным. Если это пенальти, то это пенальти, как было в наши ворота. Если в другую сторону пенальти, то это пенальти. Можно не увидеть эпизод, но его можно услышать", – сказал Ротань в послематчевом комментарии.

Напомним, наставник Александрии присоединился к когорте тренеров, которых категорически не устраивает работа украинских судей. Ранее арбитрам постоянно доставалось от Юрия Вернидуба, впоследствии его поддержал Роман Григорчук. Не впервые выражает свое недовольство также коуч Оболони Валерий Иващенко.

Ворскла выиграла третий матч подряд, одолев Александрию – полтавчане поднялись на шесть мест, у Ротаня большие проблемы