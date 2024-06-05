Неаполитанцы на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с 54-летним специалистом. Антонио Конте заключил соглашение с Наполи до 2027 года.

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"Я очень горжусь тем, что новым тренером стал Антонио Конте. Он – топ-тренер, лидер, с которым я уверен, что необходимое восстановление может начаться после завершения цикла, который привел нас к выигрышу Скудетто. После многих сезонов на вершине итальянского футбола сегодня открывается важная новая страница в истории Наполи", – заявил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Антонио Конте находился без команды с того времени, как покинул Тоттенхэм в марте 2023 года. В Италии специалист работал с Ювентусом, Интером, Аталантой и Бари. Конте четыре раза завоевывал титул чемпиона Италии (трижды с туринцами и один раз с "нерадзурри").

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