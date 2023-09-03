"Поразку приймаємо, але вважаю, що рахунок не по грі. Ми явно не заслуговували цієї поразки. Вважаю, що цей матч був би яскравішим, якби наше дороге суддівство не влазило в матчі і працювало хоча б однаково щодо обох команд.

Третя перемога Ворскли поспіль у відеоогляді матчу з Олександрією

Переконаний, що пенальті в ворота Олександрії був – немає жодних сумнівів. І в ворота Ворскли пенальті був. Якщо ти послідовний, то повинен робити свою справу. Коли ти перебуваєш в п'яти метрах від епізоду, чуєш цей звук, який чув весь стадіон, а судді, вибачте, щось у вухо влетіло і він це не чує.

Тому це проблема для українського футболу. Я повторюсь: наша країна не буде набирати очки на євроарені, якщо футболом будуть володіти ці хлопці зі свистками. Давайте починати футбол з команд, щоб було задоволення. Давайте грати в футбол і витягувати наш футбол, щоб на євроарені були команди, які грають, щоб ми набирали очки.

Якщо це буде повторюватись від матчу до матчу, якщо нашим футболом будуть володіти судді, то це проблема для всього футболу. Це проблема нашого майбутнього. Коли справжній професіонал виходить на футбольне поле – він робить свою справу, те, що просить від нього тренерський штаб. Футболісти б'ються за результат. Є послідовність.

Якщо ти вийшов судити матч, то також повинен бути послідовним. Якщо це пенальті, то це пенальті, як було в наші ворота. Якщо в інший бік пенальті, то це пенальті. Можна не побачити епізод, але його можна почути", – сказав Ротань у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, наставник Олександрії приєднався до когорти тренерів, яких категорично не влаштовує робота українських суддів. Раніше арбітрам постійно діставалось від Юрія Вернидуба, згодом його підтримав Роман Григорчук. Не вперше висловлює своє незадоволення також коуч Оболоні Валерій Іващенко.

Ворскла виграла третій матч поспіль, здолавши Олександрію – полтавці піднялися на шість місць, у Ротаня великі проблеми