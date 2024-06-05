"У нас было много травм: у Гави, Педри, Френки де Йонга, Араухо, Бальде... И судейские решения были не в нашу пользу.

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Против Барселоны велась дискриминационная кампания с помощью дела Негрейры, на стадионах возникло враждебное отношение к нам, и судейские решения вредили нам больше, чем в другие моменты. Например, как в случае с голом Ламина Ямаля на Бернабеу. Они не облегчили нам задачу.

Нам не везло и в отдельных моментах, как в игре с ПСЖ, когда Араухо получил красную карточку. Мы не знали, как биться дальше с 10 игроками. Но мы можем гордиться тем, что у нас развит молодежный футбол, у нас есть необычный подросток, очень хороший молодой игрок", – цитирует главу "кулес" football-espana.

Напомним, что по итогам кампании 2023/24 Барселона заняла вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 85 баллов. От Реала каталонцы отстали на 10 пунктов.

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