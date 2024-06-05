Полузащитник Станислав Шарай и защитник Василий Курко больше не будут выступать за Верес, сообщает официальный сайт ровенчан.

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Срок действия контрактов между футболистами и клубом завершается 30 июня и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Напомним, 27-летний Шарай присоединился к "красно-черным" летом 2022 года. В первой части сезона 2023/24 сыграл за Верес в 12 матчах, а вторую половину провел в аренде в составе перволиговой Виктории из Сум.

29-летний Курко выходил на поле 28 раз, без результативных действий. Transfermarkt оценивает обоих игроков в 400 тысяч евро.

Напомним, Верес финишировал в зоне переходных матчей и в дуэли с Эпицентром (1:1, 3:1) сохранил прописку в УПЛ.

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