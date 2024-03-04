"Однозначно, мы хотели и заслуживать победить. Я доволен командой, доволен тем, что они на этом тяжелом поле играли в футбол.

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Но хочется обратить внимание на неквалифицированное судейство. Я давно такого не видел. Большой плюс в том, что наши новые руководители разберутся с этим и я уверен, что такого не будет. Потому что не могут судить так матчи, трактовать по-разному эпизоды, не давать карточки. Если честно, я шокирован. Может когда пересмотрю матч – будет по-другому.

Но очень некачественное судейство, мне не понравилось. Мяч вводится 2 минуты, судья помогает в этом. Это какой-то парадокс. Мы хотим развивать футбол, мы хотим играть в футбол, хотим быть командой, которая хочет играть в футбол. И судьи в этом плане должны помогать. А если все это ломается, и ломает все судья, то для меня это парадокс. Я немножко расстроен этим. Я уверен, что новые руководители разберутся, и такого не будет. Они будут на стороне футбола, и это самое главное.

Давит ли турнирное положение на команду? Конечно, давит. Потому что вы же видите, что нам нужны победы. Моя команда хочет, и мы переживаем. И когда приходят эти моменты, переживания мешает нам победить, и поэтому это не дает нам долгожданного результата.

А насчет ситуации с Калюжным... Я думаю, что мы все профессионалы, и это скажем так, кабинетные игры. Это вопрос к нашим руководителям, поэтому я думаю, что они должны отвечать на эти вопросы, а мы должны делать свою работу", – сказал Ротань в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, после 19-ти туров Александрия занимает в турнирной таблице УПЛ одиннадцатую строчку, имея в своем активе 17 очков.

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