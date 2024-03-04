"Однозначно, ми хотіли і заслуговувати перемогти. Я задоволений командою, задоволений тим, що вони на цьому важкому полі грали в футбол.

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Але хочеться звернути увагу на некваліфіковане суддівство. Я давно такого не бачив. Великий плюс в тому, що наші нові керівники розберуться з цим і я впевнений, що такого не буде. Бо не можуть судити так матчі, трактувати по-різному епізоди, не давати картки. Якщо чесно, я шокований. Може коли передивлюся матч – буде по-іншому.

Але дуже неякісне суддівство, мені не сподобалося. М'яч вводиться 2 хвилини, суддя допомагає в цьому. Це якийсь парадокс. Ми хочемо розвивати футбол, ми хочемо грати в футбол, хочемо бути командою, яка хоче грати в футбол. І судді в цьому плані повинні допомагати. А якщо все це ламається, і ламає все суддя, то для мене це парадокс. Я трошки засмучений цим. Я впевнений, що нові керівники розберуться, і такого не буде. Вони будуть на боці футболу, і це найголовніше.

Чи тисне турнірне становище на команду? Звичайно, тисне. Тому що ви ж бачите, що нам потрібні перемоги. Моя команда хоче, і ми переживаємо. І коли приходять ці моменти, переживання заважає нам перемогти, і тому це не дає нам довгоочікуваного результату.

А щодо ситуації з Калюжним... Я думаю, що ми всі професіонали, і це скажімо так, кабінетні ігри. Це питання до наших керівників, тому я думаю, що вони повинні відповідати на ці питання, а ми повинні робити свою роботу", – сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 19-ти турів Олександрія посідає у турнірній таблиці УПЛ одинадцяту сходинку, маючи у своєму доробку 17 очок.

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