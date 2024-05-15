Как информирует Relevo, летом каталонский клуб намерен подписать центрального защитника Спарты Ладислава Крейчи, который также способен действовать в средней линии. Руководство "красно-белых" ценит его технические способности при высоком росте. Ладислав – левша, и это также является немаловажным фактором.

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Сообщается, что скауты Жироны неоднократно посещали Чехию, чтобы лично понаблюдать за Крейчи. Согласно источнику, Жирона уже какое-то время ведёт переговоры со Спартой и "не так уж далека от полного соглашения", хотя разногласия между двумя клубами присутствуют. Каталонцы предлагают за защитника чуть менее 10 млн евро, а Спарта просит около 13-14 млн евро. В пользу Жироны говорит желание самого игрока перебраться в Ла Лигу и выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

В Крейчи также заинтересованы Бетис и Севилья. В этом сезоне Ладислав сыграл за Спарту 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и оформил 4 ассиста. Он уже является представителем национальной сборной Чехии (9 матчей, 3 гола). Напомним, что Чехия станет соперником сборной Украины в следующем розыгрыше Лиги наций.

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