“Пришло время сказать официально! Спасибо его величеству Футболу за профессиональную карьеру игрока! Помню свой дебютный матч против Динамо Киев и баннер от ультрас Карпат ”Юра, дядя горд за тебя“. Так же и сейчас, когда я заканчиваю карьеру игрока, там на небесах гордится мной мой папа. Спасибо тебе, отец, за все! Я знаю, что ты всегда рядом, и у нас еще впереди много новых побед, но уже в моем другом амплуа.

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Моя любимая Анна, благодарю тебя за этот пройденный путь бок о бок. Без тебя, я уверен, не было бы этого хорошего и насыщенного путешествия. Ты всегда стимулировала и двигала меня вперед. Бесконечно люблю вас мои девочки, Сабина и Тея. Моя семья, мамулечка, сестрички, спасибо, что всегда болеете и поддерживаете меня. Спасибо всем тренерам, руководителям, персоналу, с которыми работал на протяжении своей карьеры! Это была интересная история!

Начинается новый этап, я готов к нему! Спасибо за доверие Ивану Надеину! Дальше больше с Вересом", – написал 35-летний Габовда в соцсетях.

Хавбек является воспитанником Карпат, но за 2 периода наиграл лишь 19 матчей, отметился 3 голами. Кроме "львов", на Родине Юрий выступал за Кривбасс, Таврию, Рух. Из зарубежных клубов – венгерские Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен, белорусские Гранит, Динамо Минск, Торпедо БелАЗ, чешские Дуклу и Сокол Гостоунь. Дядя Янош Габовда также имел честь носить футболку Карпат, но, к сожалению, умер еще в 1986 году (отец в 2019-м). С октября прошлого года Юрий занимает должность спортивного директора Вереса.

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