Габовда объявил о завершении карьеры игрока – воспитанник Карпат уже набрал опыт функционера
Юрий Габовда спустя год раздумий окончательно повесил бутсы на гвоздь, но об отдыхе нечего думать.
“Пришло время сказать официально! Спасибо его величеству Футболу за профессиональную карьеру игрока! Помню свой дебютный матч против Динамо Киев и баннер от ультрас Карпат ”Юра, дядя горд за тебя“. Так же и сейчас, когда я заканчиваю карьеру игрока, там на небесах гордится мной мой папа. Спасибо тебе, отец, за все! Я знаю, что ты всегда рядом, и у нас еще впереди много новых побед, но уже в моем другом амплуа.
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Моя любимая Анна, благодарю тебя за этот пройденный путь бок о бок. Без тебя, я уверен, не было бы этого хорошего и насыщенного путешествия. Ты всегда стимулировала и двигала меня вперед. Бесконечно люблю вас мои девочки, Сабина и Тея. Моя семья, мамулечка, сестрички, спасибо, что всегда болеете и поддерживаете меня. Спасибо всем тренерам, руководителям, персоналу, с которыми работал на протяжении своей карьеры! Это была интересная история!
Начинается новый этап, я готов к нему! Спасибо за доверие Ивану Надеину! Дальше больше с Вересом", – написал 35-летний Габовда в соцсетях.
Хавбек является воспитанником Карпат, но за 2 периода наиграл лишь 19 матчей, отметился 3 голами. Кроме "львов", на Родине Юрий выступал за Кривбасс, Таврию, Рух. Из зарубежных клубов – венгерские Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен, белорусские Гранит, Динамо Минск, Торпедо БелАЗ, чешские Дуклу и Сокол Гостоунь. Дядя Янош Габовда также имел честь носить футболку Карпат, но, к сожалению, умер еще в 1986 году (отец в 2019-м). С октября прошлого года Юрий занимает должность спортивного директора Вереса.
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