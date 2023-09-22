"Нечего обсуждать": Ротань назвал главного виновника разгромного поражения Александрии от Черноморца
21:50 - Читати українською
Наставник "горожан" Руслан Ротань лаконично подытожил матч 8-го УПЛ против одесситов (1:5).
завершено
Виталий Ермаков 11’
Андрей Штогрин 18’
Орест Кузык 30’
Богдан Бойчук 45+2’
Гай Хадида 77’
11’ Виталий Ермаков
18’ Андрей Штогрин
30’ Орест Кузык
45+2’ Богдан Бойчук
77’ Гай Хадида
"Нет смысла обсуждать голы. Проигрывает всегда тренер.
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Поражение полностью на моей совести, нечего тут обсуждать. Замены в перерыве? Это желание изменить ход матча и счет", – резюмировал Ротань поражение от Черноморца в послематчевом комментарии.
Напомним, после 8-ми туров Александрия идет в турнирной таблице УПЛ десятой, набрав 8 очков.
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Источник: Футбол 24
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