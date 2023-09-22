В центральном матче дня Александрия принимала Черноморец. Команды подошли к противостоянию с разными достижениями: если одесситы после 7-ми туров сумели подняться в топ-4 УПЛ, то серия "горожан" без побед отбросила их аж на десятую строчку турнирной таблицы. Интересно было также понаблюдать и за дуэлью тренерских идей Ротаня и Григорчука.

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Начало игры прошло в вязкой борьбе в центре поля без ударов. Александрия понемногу отодвигала соперника от своих ворот, но пропустила на 10-й минуте со стандарта. Кузык навесил с углового, мяч отскочил на линию штрафной к Брагару и тот мощно пробил. Шевченко успел среагировать и в прыжке выбить – сфера прилетела к Виталию Ермакову, который с острого угла едва не порвал сетку в воротах.

Черноморец не успокоился и уже через восемь минут удвоил свое преимущество: Дада сделал заброс в штрафную Александрии на ход Штогрину, который в касание отправил мяч в ворота. Брагару вскоре мог забивать третий гол "моряков", но закрутил мимо правой девятки (хозяева легко находили коридоры в защите команды Ротаня). К слову, первый удар в сторону ворот Черноморца Александрия нанесла лишь в середине тайма, а качество работы хозяев с мячом иногда откровенно ужасало.

На 30-й минуте Кузык получил мяч в центре штрафной от Брагару, обработал его, качнул защитника и пробил мимо Шевченко. Запахло разгромом. Удивила и реакция тренерского штаба Ротаня – все трое (Кравченко, Езерский и сам Руслан Петрович) абсолютно безэмоционально оставались сидеть на скамейке и "тупили" в планшет на треноге, даже не глядя на поле.

Первый по-настоящему опасный момент Александрия создала лишь на 40-й минуте, когда Ковалец пробил по центру низом прямо в руки Варакуте. Вскоре Кирилл заработал фол на линии штрафной, Джевани со стандарта закрутил над стенкой, но для Варакуты удар не стал какой-то проблемой. Уже в добавленное время Черноморец продолжил избиение и забил четвертый мяч: Путря стрельнул с острого угла, Шевченко отбил перед собой и Бойчук со второй попытки закатил круглого в сетку.

Сразу после перерыва мяч после навеса со штрафного попал в руку Гучека и Александрия требовала пенальти. Арбитр воспользовался услугами VAR, но одиннадцатиметрового не назначил. На 59-й минуте Ковалец снова пытался забить со стандарта – Варакута в прыжке дотянулся и перевел на угловой.

В середине тайма Александрия один гол выстрадала: кипер "моряков" перевел подачу с углового в поле, мяч подхватил Ковалец и отпасовал на партнера. Тот замахнулся, чтобы пробить, дезориентировав Варакуту, а сам навесил на дальнюю штангу, где был Кравченко, который и замкнул головой в сетку. Не прошло и 5 минут как Черноморец вернул разрыв в 4 гола: Хадида откликнулся на передачу и с лету головой вогнал сферу в сетку.

"Моряки" откровенно пожалели соперника, ведь не смогли реализовать еще несколько реальных моментов. Уже в добавленное время травму получил Шевченко, но несмотря на все выполненные замены "на зубах" вернулся в рамку.

Победа принесла Черноморцу 15 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, Александрия с 8-ю баллами осталась десятой.

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