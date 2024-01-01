Об этом переходе уже было известно, а сегодня Карпаты просто подтвердили информацию. Чтобы стать ассистентом Мирона Маркевича, Езерский заранее покинул Александрию, где помогал Руслану Ротаню.

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"В Карпаты меня пригласил Мирон Маркевич. Много лет назад именно этот тренер дал мне дорогу в большой футбол. Теперь мы будем снова работать вместе. Мне хорошо известны требования Мирона Богдановича, ведь когда-то я был его подопечным, а позже ассистировал ему. Думаю, много времени на интеграцию мне не понадобится. У нас есть все условия для того, чтобы построить во Львове солидную команду", – цитирует Езерского официальный сайт Карпат.

Напомним, путь в большом футболе Езерский начал именно в составе львовского клуба. Затем выступал за Днепр, Динамо, Шахтер и другие клубы. Сыграл почти четыре десятка матчей за сборную Украины. В частности, участвовал в ЧМ-2006.

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