Иван Матюшенко не убедил тренерский штаб Александрии в своей профпригодности.

Центральный полузащитник Иван Матюшенко покинул Александрию, сообщает официальный сайт "горожан".

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Отмечается, что у 20-летнего хавбека закончился контракт, хотя Transfermarkt рапортует, что соглашение действовало до 30 июня 2024 года.

Напомним, Матюшенко – воспитанник СК Днепр-1. В Александрию перешел в феврале 2023 года. За основу "горожан" дебютировал 29 апреля в матче против Кривбасса (2:1). В общем, провел 7 поединков.

В августе отправился в аренду в перволиговый Диназ помогать Александру Головко бороться за повышение в классе (по итогам первой половины сезона команда стала предпоследней в группе Б). В составе вышгородцев провел 11 матчей без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.

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