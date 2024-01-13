Ротань избавился от очередного игрока – воспитанник СК Днепр-1 помогал легенде Динамо в Первой лиге
Иван Матюшенко не убедил тренерский штаб Александрии в своей профпригодности.
Центральный полузащитник Иван Матюшенко покинул Александрию, сообщает официальный сайт "горожан".
Александрия объявила о расторжении контракта с воспитанником Шахтера, выступавшим в Европе
Отмечается, что у 20-летнего хавбека закончился контракт, хотя Transfermarkt рапортует, что соглашение действовало до 30 июня 2024 года.
Напомним, Матюшенко – воспитанник СК Днепр-1. В Александрию перешел в феврале 2023 года. За основу "горожан" дебютировал 29 апреля в матче против Кривбасса (2:1). В общем, провел 7 поединков.
В августе отправился в аренду в перволиговый Диназ помогать Александру Головко бороться за повышение в классе (по итогам первой половины сезона команда стала предпоследней в группе Б). В составе вышгородцев провел 11 матчей без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.
Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика