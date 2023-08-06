"Была ли задача отдать инициативу сопернику? Нет, такой задачи однозначно не было. Металлист 1925 действительно лучше и более агрессивно начал игру. Мы, к сожалению, начали игру очень сонливо. Возможно, на это наложила отпечаток воздушная тревога, потому что было видно как ребята настраивались что в первом матче с Кривбассом, что сегодня, но, к сожалению, мы имеем такую ситуацию в стране, что воздушные тревоги могут быть в разное время.

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Поэтому где-то это их может немножко сбило, но следует похвалить ребят, что после того, как матч начался с ошибок, мы исправили ситуацию и забили мяч, после чего контролировали игру. Единственное, чего не хватало – это второго гола, потому что он раскрепостил бы ребят и нам стало бы спокойнее играть.

Прогресс Шулянского? Мы от него ждем большего, и он это знает. Вы, журналисты, можете похвалить его, но я сегодня не очень доволен его игрой. Мы с ним еще поговорим, потому что он забивает, но нужно работать на команду, стремиться к большему.

У него гораздо больший потенциал, чем тот, который он имеет сейчас. Поэтому он должен гораздо больше требовать от себя, и тогда он станет сильнее. Мы знаем о его потенциале и хотим раскрыть его, чтобы он забивал не по одному голу, а по два-три", – поделился Ротань в эфире MEGOGO.

К слову, Александрия одержала вторую подряд победу на старте чемпионата со счетом 1:0. Оба гола в активе Шулянского.

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