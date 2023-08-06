Металлист 1925 активнее проводил первый тайм, создав несколько моментов у ворот Алексея Шевченко, но забить не удавалось. Александрия же едва ли не впервые организовала возможность у ворот соперника и забила – Шулянский среагировал на рикошет и переправил мяч в ворота после розыгрыша углового.

Александрия переиграла Металлист 1925 – арендованный талант Динамо снова принес Ротаню минимальную победу

До перерыва Калитвинцев мог удвоить преимущество, но вратарь справился с ударом со штрафного. Во втором тайме Русин едва не травмировал соперника, пытаясь переправить мяч в ворота, но голов больше в игре не было.