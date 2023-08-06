"Чи було завдання віддати ініціативу супернику? Ні, такого завдання однозначно не було. Металіст 1925 дійсно краще та агресивніше почав гру. Ми, на жаль, почали гру дуже сонливо. Можливо, на це наклала відбиток повітряна тривога, тому що було видно як хлопці налаштовувалися що в першому матчі з Кривбасом, що сьогодні, але, на жаль, ми маємо таку ситуацію в країні, що повітряні тривоги можуть бути в різний час.

Олександрія – Металіст 1925 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Тому десь це їх може трішки збило, але слід похвалити хлопців, що після того, як матч почався з помилок, ми виправили ситуацію і забили м’яч, після чого контролювали гру. Єдине, чого не вистачало – це другого голу, тому що він розкув би хлопців і нам стало б спокійніше грати.

Прогрес Шулянського? Ми від нього чекаємо більшого, і він це знає. Ви, журналісти, можете похвалити його, але я сьогодні не дуже задоволений його грою. Ми з ним ще поговоримо, тому що він забиває, але потрібно працювати на команду, прагнути більшого.

У нього набагато більший потенціал, ніж той, який він має наразі. Тому він має набагато більше вимагати від себе, і тоді він стане сильнішим. Ми знаємо про його потенціал і хочемо розкрити його, щоб він забивав не по одному голу, а по два-три", – поділився Ротань в ефірі MEGOGO.

До слова, Олександрія здобула другу поспіль перемогу на старті чемпіонату з рахунком 1:0. Обидва голи в активі Шулянського.

Олександрія переграла Металіст 1925 – колишній талант Динамо знову приніс Ротаню мінімальну перемогу