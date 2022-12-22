Исполнительный комитет УАФ решил пролонгировать контракт с Русланом Ротанем (наставником сборной Украины U-21) и Сергеем Нагорняком (тренер сборной Украины U-19), сообщает официальный сайт УАФ.

Ротань официально стал новым главным тренером Александрии

Отмечается, что с Ротанем сотрудничество будет продлено автоматически при успешном выступлении на Евро-2023, а именно при условии выхода на Олимпиаду-2024. Что касается Нагорняка, то со специалистом продлили соглашение до 31 июля 2023 года.

Добавим, что Ротань недавно стал главным тренером Александрии, но не завершил свое сотрудничество со сборной Украины U-21, выведенным на Евро-2023. На групповом этапе соперниками станут Испания, Румыния и Хорватия.

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