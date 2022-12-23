Помічниками Руслана Ротаня у тренерському штабі Олександрії стануть Володимир Єзерський та Сергій Кравченко, повідомляє ТаТоТаке.

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Роль аналітика посяде Євген Гресь. З воротарями працюватиме Володимир Тименко, а фізичною підготовкою та реабілітацією займатиметься Володимир Томіленко.

Нагадаємо, Гресь і Єзерський допомагали Ротаню у збірній України U-21. Кравченко приєднається до асистентів, якщо вирішить закінчити ігрову кар'єру – контракт з Чорноморцем чинний ще півроку, але існує домовленість, що перешкод ніхто не чинитиме. Тименко останнім часом працював із воротарями академії СК Дніпро-1.

Офіційно тренерський штаб Ротаня має бути представлений найближчим часом.

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