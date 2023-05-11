"Мы довольны и качеством игры, и результатом. Хотели выиграть, но и ничья с лидером чемпионата – хороший результат. И считаю, что закономерен.

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Да, есть понимание, что команда близка к выходу в еврокубки. Более того, есть задача попасть в еврокубки, поэтому каждое очко для нас важно. Для нас, нашей команды. Тем более одно очко, добытое с лидером. Мы отобрали очки и у Шахтера, и у Днепра-1, борющихся за чемпионство. Но это их дела. У нас свои цели.

Главный тренер Руслан Петрович после назначения пенальти был недоволен решением судьи. Это обычные эмоции. А с лавки СК Днепр-1 его провоцировали. Мы все – живые люди, все – на эмоциях. Тем более, после такого решения. Поэтому произошло то, что произошло. Спровоцировали главного тренера, он не сдержался", – цитирует Кравченко UA-Football.

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