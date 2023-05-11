"Ми задоволені і якістю гри, і результатом. Хотіли виграти, але й нічия з лідером чемпіонату – хороший результат. І вважаю – що закономірний.

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Так, є розуміння, що команда близька до виходу в єврокубки. Більш того, є завдання потрапити в єврокубки, тому кожне очко для нас важливе. Для нас, для нашої команди. Тим паче одне очко, здобуте з лідером. Ми відібрали очки і в Шахтаря, і в Дніпра-1, які борються за чемпіонство. Але це їхні справи. У нас свої цілі.

Головний тренер Руслан Петрович після призначення пенальті був незадоволений рішенням судді. Це нормальні емоції. А з лавки СК Дніпро-1 його провокували. Ми всі – живі люди, всі – на емоціях. Тим паче після такого рішення. Тому сталося те, що сталося. Спровокували головного тренера, він не стримався", – цитує Кравченка UA-Football.

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