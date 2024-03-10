"Первый гол – домашняя заготовка? Ну, можно и так сказать. Мы работаем над этим. Мы сейчас понимаем, что наша проблема – реализация моментов. Поэтому для нас очень важно забивать. И сегодняшний матч, я считаю, мог, пожалуй, нам дать еще больше, если бы мы забивали все моменты, которые сегодня создавали.

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Но я повторю, что это уверенность, и в реализации, в том числе. Она приходит благодаря таким победам над классными командами, какой мы считаем Полесье. Они борются за еврокубковую зону, у них хорошая команда, мне нравится их стиль, и я им желаю в следующих матчах побед и выполнить свою задачу.

Аналогичный состав в третьем матче подряд? В первую очередь мы хотим сейчас более стабилизировать уже состав, потому что, скажем так, смотрим на будущее, где мы должны сделать баланс игроков опытных, среднего возраста и молодых. Поэтому мы хотим сейчас этот состав немножко стабилизировать и уже сегодня у нас появляется конкуренция, и это очень хорошо", – поделился Ротань в эфире УПЛ ТБ.

Напомним, Александрия на выезде обыграла Полесье (2:1) благодаря голам Михайленко и Шулянского. Это была первая победа подопечных Ротаня в весенней части УПЛ.

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