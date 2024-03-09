Александрия победила Полесье в поединке 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Полесье – Александрия на "Футбол 24".

Александрия повела в счете на 10-й минуте – Михайленко замкнул классный навес Калитвинцева с фланга. Преимущество мог удвоить Кулаков после ошибки Грицука, но удар откровенно не получился.

Полесье на глазах Шевченко проиграло Александрии – воспитанник Динамо забил победный гол

Полесье отыгралось после перерыва. Тейлор заработал пенальти, который реализовал Козак. Однако, Александрия вырвала победу – Шулянский завершил классную комбинацию. Лукас Тейлор еще и оставил Полесье в меньшинстве в конце игры.