Полесье – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча
19:44 - Читати українською
Александрия победила Полесье в поединке 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Полесье – Александрия на "Футбол 24".
завершено
62’ Артем Козак
83’ Лукас Тейлор
Артем Шулянский 77’
62’ Артем Козак
77’ Артем Шулянский
83’ Лукас Тейлор
Александрия повела в счете на 10-й минуте – Михайленко замкнул классный навес Калитвинцева с фланга. Преимущество мог удвоить Кулаков после ошибки Грицука, но удар откровенно не получился.
Полесье на глазах Шевченко проиграло Александрии – воспитанник Динамо забил победный гол
Полесье отыгралось после перерыва. Тейлор заработал пенальти, который реализовал Козак. Однако, Александрия вырвала победу – Шулянский завершил классную комбинацию. Лукас Тейлор еще и оставил Полесье в меньшинстве в конце игры.
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