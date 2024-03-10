"Перший гол – домашня заготовка? Ну, можна й так сказати. Ми працюємо над цим. Ми зараз розуміємо, що наша проблема – реалізація моментів. Тому для нас дуже важливо забивати. І сьогоднішній матч, я вважаю, міг, мабуть, нам дати ще більше, якби ми забивали всі моменти, які сьогодні створювали.

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Але я повторю, що це впевненість, і в реалізації в тому числі. Вона приходить завдяки таким перемогам над класними командами, якою ми вважаємо Полісся. Вони борються за єврокубкову зону, у них гарна команда, мені подобається їхній стиль, і я їм бажаю в наступних матчах перемог і виконати своє завдання.

Аналогічний склад у третьому матчі поспіль? В першу чергу ми хочемо зараз більш стабілізувати вже склад, тому що, скажімо так, дивимося на майбутнє, де ми повинні зробити баланс гравців досвідчених, середнього віку та молодих. Тому ми хочемо зараз цей склад трошки стабілізувати і вже на сьогодні у нас з'являється конкуренція, і це дуже добре", – поділився Ротань в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Олександрія на виїзді обіграла Полісся (2:1) завдяки голам Михайленка та Шулянського. Це була перша перемога підопічних Ротаня у весняній частині УПЛ.

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