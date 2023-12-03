"99 процентов нашей команды очень хотели победить, они сейчас опустошены. Они заслуживали победы. Но есть такое понятие как халатность. К сожалению, такие поражения также случаются в футболе.

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Кривбасс проигрывал и хотел переломить ход матча. Ведь побеждает команда. И у Кривбасса она есть. Мы также хотим так побеждать. Но это должны делать не только футболисты, но и тренеры, персонал, руководство. Все вместе.

У нас на 90 процентов новая команда, которая состоит из молодых футболистов. Это стратегия клуба. Поэтому я здесь, и очень хочу, чтобы наша молодежь прогрессировала. Если не брать результат, то они становятся сильнее с каждым днем. Они набивают "шишки". Относительно такого нашего турнирного положения, то это вопрос времени. Я в этом уверен", – цитирует Ротаня официальный сайт Кривбасса.

Напомним, после 16-ти туров Александрия набрала 13 очков и идет в турнирной таблице УПЛ тринадцатой.

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