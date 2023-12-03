"99 відсотків нашої команди дуже хотіли перемогти, вони зараз спустошені. Вони заслуговували на перемогу. Але є таке поняття, як недбалість. На жаль, такі поразки також трапляються у футболі.

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Кривбас програвав та хотів переломити хід матчу. Адже перемагає команда. І у Кривбаса вона є. Ми також хочемо так перемагати. Але це повинні робити не тільки футболісти, а й тренери, персонал, керівництво. Усі разом.

У нас на 90 відсотків нова команда, яка складається з молодих футболістів. Це стратегія клубу. Тому я тут, і дуже хочу, щоб наша молодь прогресувала. Якщо не брати результат, то вони стають сильніші з кожним днем. Вони набивають "шишки". Щодо такого нашого турнірного становища, то це питання часу. Я в цьому впевнений", – цитує Ротаня офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, після 16-ти турів Олександрія набрала 13 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ тринадцятою.

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