Кривбасс минимально обыграл Александрию (2:1) в матче 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Подопечные Юрия Вернидуба активнее начали поединок, устроив стартовый штурм на ворота гостей, но безуспешно. Александрия нашла свой момент на 31 минуте матча – счет во встрече открыл Артем Шулянский. Так первую половину встречи и доиграли.

Кривбасс за 5 минут устроил камбек против Александрии – легионеры вывели команду Вернидуба на вершину УПЛ

Второй тайм начался с атак Кривбасса, но команде Юрия Венидуба никак не удавалось забить. На 79 минуте игры По-таки сравнял счет во встрече – футболист дальним ударом поразил ворота Ермакова. А уже на 83 минуте Бизимана оказался самым ловким в штрафной гостей и принес своей команде победу - 2:1.