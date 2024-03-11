Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера в последнем туре чемпионата.

Лучшим игроком 20-го тура УПЛ выбрали вингера Шахтера Кевина, сообщает офіційний сайт УПЛ. За бразильца проголосовали 58% респондентов в Instagram и еще 41 в Google Form.

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Награда лучшему тренеру досталась Руслану Ротаню – его Александрия переиграла Полесье на выезде. За тренера проголосовали 44% голосов болельщиков в Instagram и 32% в Google Form.

Напомним, Шахтер в непростом поединке переиграл Колос (3:2), а Кевин оформил дубль, забив два гола.

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