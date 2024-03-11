Ротань и ценный новичок Шахтера – УПЛ выбрала лучших игрока и тренера 20-го тура
12:38 - Читати українською
Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера в последнем туре чемпионата.
Лучшим игроком 20-го тура УПЛ выбрали вингера Шахтера Кевина, сообщает офіційний сайт УПЛ. За бразильца проголосовали 58% респондентов в Instagram и еще 41 в Google Form.
Полесье решило немедленно уволить Калитвинцева, – ТаТоТаке
Награда лучшему тренеру досталась Руслану Ротаню – его Александрия переиграла Полесье на выезде. За тренера проголосовали 44% голосов болельщиков в Instagram и 32% в Google Form.
Напомним, Шахтер в непростом поединке переиграл Колос (3:2), а Кевин оформил дубль, забив два гола.
Шахтер вернулся на вершину УПЛ, одолев Колос в матче с 5 голами – Кевин оформил дубль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter