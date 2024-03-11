Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих гравця та тренера в останньому турі чемпіонату.

Найкращим гравцем 20-го туру УПЛ обрали вінгера Шахтаря Кевіна, повідомляє офіційний сайт УПЛ. За бразильця проголосували 58% респондентів в Instagram та ще 41 у Google Form.

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Нагорода найкращому тренеру дісталась Руслану Ротаню – його Олександрія переграла Полісся на виїзді. За тренера проголосували 44% голосів вболівальників у Instagram та 32% у Google Form.

Нагадаємо, Шахтар у непростому поєдинку переграв Колос (3:2), а Кевін оформив дубль, забивши два голи.

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