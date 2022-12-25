"Еще летом я в одном из интервью говорил что-то вроде – ему еще рано уходить из Шахтера. Сейчас своей игрой Миша доказал, что ему уже можно думать о лучших чемпионатах мира. Он быстро поднял свою цену яркой игрой в Лиге чемпионов, а в чемпионате Украины мы видим, что он уже играет на классе.

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Что делать Мудрику? Играть и успех придет. Что делать Шахтеру? Думаю, для клуба продажа игрока за такую большую сумму в такие большие клубы, фигурирующие вокруг Михаила – это большая польза для имиджа.

Мне особенно приятно, что украинский футбол даже в наши сложные времена способен настолько развить игрока, что он становится постоянной темой для обсуждения на самом высоком европейском уровне", – сказал Ротань в интервью изданию Український футбол.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 поединков, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Своими выступлениями Михаил привлек внимание большого числа европейских грандов. Ближайшим к подписанию украинца является лондонский Арсенал.

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