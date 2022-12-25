"Ще влітку я в одному з інтерв'ю говорив щось на кшталт – йому ще не час іти з Шахтаря. Зараз своєю грою Міша довів, що йому вже можна думати про найкращі чемпіонати світу. Він швидко підняв свою ціну яскравою грою в Лізі чемпіонів, а в чемпіонаті України ми бачимо, що він уже грає на класі.

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Що робити Мудрику? Грати, й успіх прийде. Що робити Шахтарю? Думаю, для клубу продаж гравця за таку велику суму в такі великі клуби, які фігурують навколо Михайла, ‒ це велика користь для іміджу.

Мені особливо приємно, що український футбол навіть у наші складні часи здатен настільки розвинути гравця, що він стає постійною темою для обговорення на найвищому європейському рівні", – сказав Ротань в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 поєдинків, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Завдяки своїм виступам Михайло привернув увагу чималої кількості європейських грандів. Найближчим до підписання українця є лондонський Арсенал.

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