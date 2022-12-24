"Верю и рассчитываю на Супрягу. Неотъемлемая часть жизни футболиста – травмы.

Суркис пролил свет на будущее незабивных нападающих Динамо

Однако сильные личности такие испытания используют, чтобы вернуться еще лучше. У Влада много хороших качеств, чтобы стать нападающим высокого уровня. Пусть 2023 станет годом его прорыва", – сказал Ротань в интервью изданию Український футбол.

Напомним, после возвращения из аренды из Сампдории Супряга не успел сыграть за Динамо в официальных матчах ни одной минуты, травмировавшись перед поединком с Фенербахче в Лиге чемпионов. 22-летний форвард был прооперирован (тазобедренный сустав) и вернется на поле уже в новом году.

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