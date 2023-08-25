Лас Пальмас и Реал Сосьедад начали сезон без побед. Канарцев оправдывает недавнее пребывание в Сегунде, а вот баскам скоро выступать в ЛЧ – а у них ничьи с Жироной и Сельтой (дважды по 1:1). Конечно, еще одна мировая их не устраивала.

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В отчаянии "чурри-урдин" даже подписали в полузащиту россиянина Арсена Захаряна. И не просто подобрали свободным агентом в цивилизованном мире – клуб провел полноценный трансфер из РПЛ, выплатив московскому Динамо аж 13 миллионов евро. 20-летняя "десятка" дебютировала в Ла Лиге на 75-й минуте, заменив Браиса Мендеса.

Впрочем, это отнюдь не помогло Сосьедаду. В довольно равной и динамичной игре они расписали ничью с Лас-Пальмас, даже не забив гол. С другой стороны, подопечные Иманола Альгуасила впервые завершили матч без пропущенных мячей.

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