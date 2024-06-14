Бетис продал защитника Шади Риада в Кристал Пэлас, информирует пресс-служба клуба АПЛ.

Едва ли не больше всех этому трансферу радуется Барселона благодаря структуре выплат, которую раскрыла Marca. Год назад Бетис арендовал Риада у каталонцев, а на днях выкупил за 3 млн евро. Впрочем, руководство Барсы предусмотрительно сохранило за собой 50% прибыли со следующей продажи марокканца.

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Бетис получил от Пэлас 15 млн евро, то есть разница между покупкой и продажей составила +12 млн. Половину (6 млн евро) нужно отдать Барселоне в дополнение к трем уже выплаченным миллионам. В общем "кулес" заработали на трансфере 9 млн, а "огурцы" всего 6. Севильцам остается надеяться на активацию бонусов, которые еще могут принести определенную сумму от Кристал Пэлас.

Интересно, что Риад отыграл за первую команду Барсы всего одну минуту! Прошлый и единственный сезон за Бетис был продуктивным – 30 матчей, статус одного из открытий Ла Лиги. Теперь 20-летний Риад попробует свои силы в банде Оливера Гласнера, которая весной разрывала АПЛ.

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