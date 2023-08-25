Реал Сосьєдад і Лас-Пальмас в рамках матчу-відкриття 3-го туру Ла Ліги сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Лас Пальмас і Реал Сосьєдад розпочали сезон без перемог. Канарців виправдовує недавнє перебування у Сегунді, а от баскам скоро виступати в ЛЧ – а у них нічиї з Жироною та Сельтою (двічі по 1:1). Звісно, ще одна мирова їх не влаштовувала.

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У відчаї "чуррі-урдін" навіть підписали у півзахист росіянина Арсена Захаряна. І не просто підібрали вільним агентом у цивілізованому світі – клуб провів повноцінний трансфер з РПЛ, виплативши московському Динамо аж 13 мільйонів євро. 20-річна "десятка" дебютувала у Ла Лізі на 75-й хвилині, замінивши Браїса Мендеса.

Втім, це аж ніяк не допомогло Сосьєдаду. У доволі рівній і динамічній грі вони розписали нічию з Лас-Пальмас, навіть не забивши гол. З іншого боку, підопічні Іманола Альгуасіла вперше завершили матч без пропущених м'ячів.

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