Після травми Тібо Куртуа "бланкос" довелося виходити на трансферний ринок. Бельгійцеві негайно підшукали зіркову заміну. Кепа міг опинитися на Бернабеу влітку 2018-го, проте Зідан заблокував перехід тоді ще кіпера Атлетіка. Через 5 років найдорожчий воротар в історії дістався мадридцям майже безкоштовно. Вартість орендної угоди з Челсі становить 1 млн євро. Анчелотті бачить його першим номером, та думку італійського фахівця поділяють далеко не усі.

Лунін видав рекордні показники за весь час перебування в Реалі – Анчелотті виніс вердикт українцю за матч з Альмерією

Напередодні матчу з Альмерією у студії популярного телешоу El Chiringuito провели опитування серед експертів. Кепа отримав 5 голосів, Лунін – 4. Опальний ведучий Жозеп Педрерол вирішив утриматись: “Складний вибір”. Натомість ексголкіпер Саламанки – аргентинець Хорхе Д’алессандро – емоційно відстоював кандидатуру Андрія. “Він повинен залишатися у воротах. Ця позиція вимагає довіри і регулярності”.

️ ¿Kepa o Lunin? ¿A quién pondrías este sábado? pic.twitter.com/vdzFL61xoL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2023

На той момент 28-річний баск провів лише декілька тренувань. Карлетто відчував шалений тиск збоку ЗМІ і простих уболівальників. Relevo писало, що гравці Реала підтримують Андрія, а заміна воротаря після сухого матчу в Більбао – поганий сигнал для роздягальні. Українець, попри брак ігрової практики, може похвалитися репутацією великого професіонала. Партнери поважають його за скромність і працездатність. Той же Модріч начебто щоразу тепло вітає Луніна з потраплянням в основу. Словом, команда повністю ним задоволена.

У спекотній Андалусії наш воротар відіграв один з найяскравіших матчів за Реал, оновивши власний рекорд виконаних сейвів – 7. Торік на полі Кадіса він оформив 6 “парад”. Цікаво, що за цим показником на старті Ла Ліги (8 сейвів у двох турах) українець перебуває серед лідерів. Попереду лише кіпер Атлетіка та збірної Іспанії Унаї Сімон (13). Довершує віртуальний подіум інший представник країни басків – Алекс Реміро з Сосьєдада (6).

Попри рятівні сейви, Луніну дорікнули пропущеним м’ячем. Мовляв, Куртуа у схожих епізодах творив дива. Порівняння з бельгійцем – чи не найбільша проблема Андрія в Мадриді. Це ніби критикувати Браїма за те, що він – не Мессі. Водночас Реал жахливо грає в обороні. На “Power Horse Stadium” мадридці дозволили суперникам завдати 20 ударів у бік власних воріт. В кінці першого тайму Альмерія організувала навалу, а Лунін крутився, наче білка в колесі. Авторитетна Marca поставила йому двійку. Максимальну оцінку (3) отримав лише один гравець – геніальний Беллінгем.

Гол Аррібаса справедливо відійшов на задній план. У перерві камери зафіксували коротку розмову Андрія з Луїсом Льопісом – тренером воротарів Реала. Обоє стали героями американського турне “бланкос”, влаштувавши публічну перепалку на тренуванні. Цього разу баскський фахівець виглядав задоволеним. Після перемоги над Альмерією журналісти засипали Карлетто однотипними запитаннями: “Кепа чи Лунін?”. Італієць натякнув, що перший може дебютувати вже у Віго.

Lunin & Llopis chatting after FT… ? pic.twitter.com/hukBylV7l7 — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) August 19, 2023

Перед складним виїздом на Балаїдос відразу декілька авторитетних ЗМІ (Relevo, Marca або Cadena SER) повідомили, що Кепа справді замінить Луніна. Пояснення у всіх однакове: “Анчелотті не довіряє українцеві”. Про настільки бажану регулярність знову можна забути. У блозі на La Galerna п’ять років Андрія в Реалі описують трьома словами: “чергова зламана іграшка”. Тобто, ще один з багатьох молодих гравців, що не зуміли закріпитись на Бернабеу.

Анонсованої битви кіперів за місце в основі, скоріш за все, не буде. Як і справедливої конкуренції. Анчелотті міг би залишити Луніна до першої невдачі, та він боїться ризикувати. Натомість фанати, схоже, були готові довіритись саме українцеві. У голосуванні Madrid Xtra (1 млн підписників) він суттєво випереджає орендованого Кепу.

"Лунін тут не орендований, у нього має бути шанс проявити себе".

"Лунін. Нарешті у нього з'явилася можливість. Давайте дамо йому шанс і подивимося, як він виступить".

"Лунін, адже останнім часом він грав добре. Не бачу жодної причини, чому б він не вийшов у стартовому складі".

Реал переграв Альмерію – Лунін пропустив на 3-й, видав 7 сейвів і став 2 найкращим, галактичний Беллінгем, камбек Віні