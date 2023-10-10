В своём Instagram Сулейманов опубликовал цитату Шейха Абдуля Азиза ат-Тарифи: "Палестину не освободят те, кто продал её. Ведь они продали её, так как не ценили её. Освобождение Палестины будет кровью, а продали её за деньги. А тот, кто продал какую-то вещь за деньги, не будет покупать её своей кровью".

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Этот пост возмутил израильтян, в особенности тех, с которыми Шапи в прошлом сезоне выступал за Хапоэль (Беэр-Шева). Так, форвард команды Ротем Хатуэль ответил россиянину: "Ты мне больше не друг" и прикрепил к своему ответу 19 смайликов с рвотой.

Сам Сулейманов попытался оправдаться за свой поступок, написав, что люди его неправильно поняли. "Если вы думаете, что я поддерживаю ХАМАС, я даже не знаю, как вас назвать. Желаю простым людям мирного неба над головой", – написал игрок с паспортом страны-террориста.