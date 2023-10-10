У своєму Instagram Сулейманов опублікував цитату Шейха Абдуля Азіза ат-Таріфі: "Палестину не звільнять ті, хто продав її. Адже вони продали її, бо не цінували її. Звільнення Палестини буде кров'ю, а продали її за гроші. А той, хто продав якусь річ за гроші, не купуватиме її своєю кров'ю".

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Цей пост обурив ізраїльтян, особливо тих, з якими Шапі в минулому сезоні виступав за Хапоель (Беєр-Шева). Так, форвард команди Ротем Хатуель відповів росіянину: "Ти мені більше не друг" і прикріпив до своєї відповіді 19 смайликів із блювотою.

Сам Сулейманов спробував виправдатися за свій вчинок, написавши, що люди його неправильно зрозуміли. "Якщо ви думаєте, що я підтримую ХАМАС, я навіть не знаю, як вас назвати. Бажаю простим людям мирного неба над головою", – написав гравець із паспортом країни-терориста.