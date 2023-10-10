В субботу, 7 октября, палестинская террористическая организация ХАМАС напала на Израиль, в связи с чем в стране было объявлено военное положение. УЕФА не может проводить официальные матчи в стране при таких условиях – организация приняла решение о переносе матчей, которые должны были состояться на территории Израиля, на неопределённый срок.

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Таким образом, отборочный матч национальной сборной Израиля и Швейцарии, который должен был состояться 12 октября, будет сыгран в другую дату. Также перенесены были встречи сборных Израиля U-21 и U-17. Помимо этого УЕФА в ближайшее время определится с вопросом проведения матча отбора к Евро Косово – Израиль, который запланирован на 15 октября.

"УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми участвующими командами, прежде чем принимать решения о новых датах и возможных изменениях в других предстоящих матчах", – говорится в заявлении на официальном сайте организации.