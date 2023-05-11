Фанаты из страны-оккупанта приехали на изуродованный стадион им. Бойко в Мариуполе, чтобы отпраздновать советский праздник – День победы, сообщает Telegram-канал Мариуполь Сейчас.

Российский клуб украл эмблему Днепра – фото ужасной подделки

Там они вывесили баннеры, шарфы разных клубов, а также флаги России и СССР. Но это лишь часть того бесчинства, которое они устроили – позже устроили файер-шоу и стрельбу в воздух. Судя по видео, они являются боевиками "Эспаньолы" – российской группировки футбольных хулиганов, которая воюет против Украины.

Напомним, что стадион Мариуполя, как и сам город, были полностью разрушены россиянами. Город был оккупирован год назад. Украинская команда Мариуполь потеряла всю клубную инфраструктуру и прекратила существование.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією