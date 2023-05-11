Фанати з країни-окупанта приїхали на понівечений стадіон ім. Бойка в Маріуполі, аби відсвяткувати радянське свято – День перемоги, повідомляє Telegram-канал Мариуполь Сейчас.

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Там вони вивісили банери, шарфи різних клубів, а також прапори Росії та СРСР. Але це лише частина того безчинства, яке вони влаштували – пізніше були файєр-шоу та стрілянину в повітря. Судячи з відео, вони є бойовиками "Еспаньйоли" – російського угрупування футбольних хуліганів, яке воює проти України.

Нагадаємо, що стадіон Маріуполя, як і саме місто, вщент зруйнували росіяни. Місто було окуповано рік тому. Українська команда Маріуполь втратила всю інфраструктуру та припинила існування.

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