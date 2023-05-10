Россияне продолжают поддерживать свое реноме воров идей и не только.

Участник фанатского движения Днепра Владислав Титарев в своем Facebook опубликовал фотографии из группы российского детско-юношеского клуба Дачный.

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Сразу бросается в глаза логотип, украденный у Днепра – россияне нагло его присвоили, заменив надпись "Днепр" на "Дачный".

Напомним, что Днепр был основан в 1918 году, но прекратил свое существование в 2019 году. Наивысшим достижением украинского клуба является финал Лиги Европы в сезоне 2014/15, выигрывали два чемпионата СССР, по одному Кубок и Суперкубок СССР и дважды Кубок Федерации футбола СССР. Во времена независимой Украины днепряне дважды завоевывали серебряные награды и трижды выходили в финал Кубка Украины.

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